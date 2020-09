Belgischer Erstligist Genk trennt sich von Ex-VfB-Trainer Wolf

Genk (dpa/lsw) - Nach einem schwachen Saisonstart hat sich der belgische Erstligist KRC Genk vom ehemaligen VfB-Trainer Hannes Wolf getrennt. Die Clubleitung halte nach nur fünf Punkten aus den ersten fünf Saisonspielen einen Neustart für nötig, teilte der vierfache Meister am Dienstag mit. Zuletzt hatte Genk am Montagabend mit 2:5 bei Beerschot VA verloren, in belgischen Medien war zuvor von einem Schicksalsspiel für den früheren Coach des VfB Stuttgart die Rede gewesen.

Wolf hatte erst im November 2019 bei den Belgiern unterschrieben. Wegen des vorzeitigen Abbruchs der Pro League infolge der Corona-Pandemie verpasste der 39-Jährige aber mit dem amtierenden Meister die europäischen Ränge.