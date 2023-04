Berühmte Bahnstrecke: Schau zu Schwarzwaldbahn

Karlsruhe (dpa) - Sie ist in die Jahre gekommen und doch zeitlos schön: Die Schwarzwaldbahn gilt als eine der malerischsten Bahnstrecken Deutschlands und ist einer der Schwerpunkte einer Ausstellung in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe. Die Schau «Mit der Schwarzwaldbahn an den Bodensee - Tourismuswerbung im Wandel» beschäftigt sich mit Werbung zum Tourismus im 19. Jahrhundert und thematisiert dabei auch das Jubiläum «150 Jahre Schwarzwaldbahn». Die populäre Strecke zwischen Offenburg und Singen wurde 1873 fertiggestellt

Rund 150 Exponate sind zu sehen, die größtenteils aus dem Bestand der Landesbibliothek stammen, wie eine Sprecherin am Montag erläuterte. Gezeigt wird unter anderem ein Reiseführer aus dem Jahr 1874 über «Die Badische Schwarzwaldbahn von Offenburg über Triberg nach Singen» aus dem Jahr 1874. Auch ein historisches Panorama, das den Streckenverlauf von Hausach bis nach Donaueschingen abbildet, ist zu sehen. Außerdem verdeutlichen Plakate mit Darstellungen vom Wandern und Skifahren, Postkarten, Bildbände und diverse aufwendig gestaltete Broschüren, wie damals versucht wurde, Menschen für die Region zu begeistern und zum Reisen zu verlocken.

Die Entstehung des Tourismus im Schwarzwald sei unmittelbar an den Bau der Schwarzwaldbahn gekoppelt, hieß es weiter. Die besondere Strecke, den Angaben zufolge eine der tunnelreichsten und brückenärmsten Gebirgsbahnen Europas, veränderte die Region und förderte den Fremdenverkehr. Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Begleitprogramm flankiert. Sie beginnt am 19. April und dauert bis zum 16. September.