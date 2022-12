Bergmann kehrt verletzt zu Adler Mannheim zurück

Mannheim (dpa/lsw) - Eishockey-Nationalspieler Lean Bergmann steht von Mittwoch an wieder im Kader der Adler Mannheim. Allerdings kehrt der 24 Jahre alte Stürmer nach einer Ausleihe zum DEL-Konkurrenten Iserlohn Roosters mit einer Beinverletzung zum achtmaligen deutschen Meister zurück. Der 24 Jahre alte Stürmer falle noch rund sechs Wochen aus, teilte der badische Club in der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mit.

Ebenfalls fehlen wird den Mannheimern der Angreifer Taro Jentzsch. Er zog sich Mitte Dezember im Spiel bei den Grizzlys Wolfsburg eine Gehirnerschütterung zu. Wie lange er nicht zur Verfügung steht, sei noch nicht absehbar, hieß es in der Mitteilung.