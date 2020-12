Bergwacht rettet Gleitschirmflieger aus Baumkrone

Neuffen (dpa/lsw) - Die Bergwacht hat im Landkreis Esslingen einen Gleitschirmflieger von einer Baumkrone geholt. Der Mann sei am Mittwoch direkt nach dem Abheben am Startplatz Neuffen-West ins Geäst geraten, wie die DRK Bergwacht Württemberg auf Facebook berichtete. Mit einer Schleuder bauten die Helfer den Angaben nach ein Seil in den Baum ein. Dann seien sie zu dem Piloten aufgestiegen, hätten diesen unverletzt zum Boden abgelassen und danach noch den Gleitschirm geborgen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.