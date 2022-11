Berliner Autorin Franck erhält Schiller-Gedächtnis-Preis

Stuttgart (dpa) - Die Berliner Autorin Julia Franck soll am Freitagabend (18.00 Uhr) in Marbach den Schiller-Gedächtnis-Preis des Landes Baden-Württemberg erhalten. Die 52-Jährige verstehe es, «mit dem Vexierspiel von Erfahrung und Erfindung einen ganz eigenen poetischen Raum zu schaffen, der sich zugleich mit der politischen Geschichte und Gegenwart verschränkt», würdigte die Jury das Werk der Autorin. Mit großer erzählerischer Dynamik und sprachschöpferischer Qualität behandele sie kontroverse Themen wie die Flucht aus Ostdeutschland, prekäre Familienverhältnisse und das Widerständige in der Kunst und im Schreiben.

Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle drei Jahre verliehen und gilt als wichtiger Literaturpreis in Deutschland. Zu den bisherigen Preisträgern des Schiller-Gedächtnis-Preises zählen unter anderem Max Frisch, Christa Wolf und Friedrich Dürrenmatt. Für ihren Erfolgsroman «Die Mittagsfrau» aus dem Jahr 2007 hatte Franck im selben Jahr den Deutschen Buchpreis erhalten. Zuletzt erschien ihr autobiografisch geprägter Roman «Welten Auseinander».