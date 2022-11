Beschäftigte an vier Unikliniken beginnen Warnstreik

Tübingen (dpa/lsw) - An vier Unikliniken im Südwesten treten Beschäftigte ab diesem Montag in einen viertägigen Warnstreik. Die Gewerkschaft Verdi möchte damit unmittelbar vor der dritten Verhandlungsrunde an diesem Donnerstag erneut den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen.

An den Unikliniken in Tübingen, Heidelberg, Freiburg und Ulm sind etwa Pflegekräfte und Verwaltungsmitarbeiter bis einschließlich Donnerstag aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. In den Städten sind jeweils auch Kundgebungen geplant. Die Versorgung an den Kliniken ist laut Verdi durch Notdienste sichergestellt.

Die Kliniken üben dennoch scharfe Kritik. Der Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Uniklinika (AGU) bezeichnete den Streikaufruf als «völlig unverständlich und einmalig in der Tarifgeschichte des Arbeitgeberverbandes», wie eine Sprecherin mitteilte. Er gehe massiv zulasten der Patientinnen und Patienten.

Die Gewerkschaft möchte mit dem Warnstreik ein verbessertes Angebot für die rund 26.000 Beschäftigten an den Unikliniken erreichen. Verdi fordert unter anderem für Medizinisch-Technische-Assistenten sowie Pflege- und Verwaltungskräfte 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 375 Euro mehr pro Monat; die Laufzeit soll zwölf Monate betragen.

Das letzte Angebot des Arbeitgeberverbands sah eine steuerfreie Einmalzahlung von 4200 Euro vor sowie eine Steigerung der Vergütung um durchschnittlich sechs Prozent mit einer Laufzeit bis Ende Juli 2024.

Bei den Verhandlungen geht es um Beschäftigte, für deren Arbeitsverhältnisse der Tarifvertrag Uniklinika Baden-Württemberg gilt. Ärzte oder wissenschaftliches Personal fallen unter andere Tarifverträge.