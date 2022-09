Beschäftigte aus Weiterbildung wollen auf die Straße gehen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft am Mittwoch zu einem Aktionstag für bessere Arbeitsbedingungen für Menschen in der Weiterbildung auf. Gewerkschaftsfunktionärin Annelie Schwaderer sagte am Freitag in Stuttgart: «Die Beschäftigten in der Weiterbildung erbringen eine gesellschaftlich sehr wichtige und hoch qualifizierte Arbeit. Das muss endlich auch honoriert werden.» Verdi forderte eine deutliche Ausweitung der Tarifbindung. Arbeitgeber aber auch die Politik stünden hier in der Verantwortung.

Der Aktionstag finde bundesweit statt. Ein Schwerpunkt sei in Baden-Württemberg Südbaden und Karlsruhe. Das Land müsse die finanzielle Förderung der Weiterbildung deutlich ausweiten. Schwaderer sagte: «Gerade angesichts der vielfältigen Krisen ist Weiterbildung entscheidend, um Beschäftigung zu erhalten, Teilhabe und Demokratie zu fördern.»