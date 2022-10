Besseres Essen in Kantinen: Land stellt Strategie vor

Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Landesregierung stellt am Dienstag (12.00) ihre neue Ernährungsstratgie vor. Dreh- und Angelpunkt des Konzepts ist bisher das Landeszentrum für Ernährung, das mithilfe von Modellprojekten dafür sorgen soll, dass das Essen in Hochschulmensen, Kliniken und öffentlichen Kantinen besser wird. Der zuständige Minister Peter Hauk (CDU) will nun an der Seite von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die weiterentwickelte Strategie präsentieren.

Zuletzt hatte der Freiburger Gemeinderat mit einem Beschluss für ein vegetarisches Einheitsmenü an Kitas und Grundschulen für Aufsehen gesorgt. Hauk ist dagegen der Meinung, zu einer ausgewogenen Ernährung gehöre auch Fleisch. Eine ausschließlich vegetarische Ernährung als Vorgabe unterstütze sein Ministerium nicht.