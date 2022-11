Betonplatte auf Fuß: Bauarbeiter im Kreis Rottweil schwer verletzt

Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Einem Bauarbeiter ist in Oberndorf am Neckar eine rund 200 Kilogramm schwere Betonplatte auf den Fuß gefallen. Der 44-Jährige sei dabei schwer verletzt worden und in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Betonstück sei am Donnerstag an einem Kleinkran befestigt gewesen und habe sich aus zunächst ungeklärten Gründen von der Greifzange des Krans gelöst. Diese wurde auf der Baustelle im Landkreis Rottweil für weitere Ermittlungen sichergestellt. Die Sicherheitsschuhe des Bauarbeiters bewahrten ihn vor noch schwereren Verletzungen, wie der Polizeisprecher erklärte.