Betrunken hinter dem Steuer eingeschlafen

Bad Liebenzell (dpa/lsw)- Stark betrunken ist ein Autofahrer hinter dem Steuer bei laufendem Motor eingeschlafen. Das Auto habe mitten auf einer Straße in Bad Liebenzell (Kreis Calw) gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten fanden den Mann am Donnerstagabend, nachdem ein Bürger einen regungslosen Menschen im Auto gemeldet hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille. Die Polizei nahm dem Mann seinen Führerschein ab.

