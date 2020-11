Heidenheim an der Brenz (dpa/lsw) - Eine betrunkene Autofahrerin ist in Heidenheim an der Brenz von der Straße abgekommen und mit dem Wagen auf die Seite gekippt. Die 66-Jährige sowie ihr 79 Jahre alter Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend in der Heidenheimer Innenstadt.