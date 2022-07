Betrunkener Autofahrer fährt in Teich

Güglingen (dpa) - Ein betrunkener Autofahrer ist in einen Teich bei einem Seniorenwohnheim in Güglingen nahe Heilbronn gefahren. Der 39-Jährige hat sich dabei am frühen Samstagmorgen nicht verletzt und kletterte selbst aus dem Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte fanden den Fahrer «deutlich alkoholisiert» vor, sagte ein Polizeisprecher. Der 39-Jährige werde seinen Führerschein abgeben müssen. Wie das Auto ausgerechnet in den kleinen Teich geriet, war zunächst unklar. Am Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden.