Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei

Göppingen (dpa/lsw) - Zwei Verkehrszeichen, eine Straßenlaterne und eine Hecke hat ein betrunkener Autofahrer in Göppingen auf der Flucht vor der Polizei beschädigt. Zwei Beamte auf Streife bemerkten die unsichere Fahrweise des 31-Jährigen am Samstagmorgen und forderten ihn auf anzuhalten, teilte die Polizei mit. Der Mann entschied sich jedoch für das Gegenteil und beschleunigte auf mehr als 100 km/h. In einer Linkskurve kam er rechts von der Straße ab und beschädigte Verkehrsschilder, eine Straßenlaterne und eine Hecke.

Laut Polizei zeigte ein Alkoholtest bei dem 31-Jährigen einen Wert deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit an. Angaben zum genauen Wert machte die Polizei zunächst nicht. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.