Betrunkener Autofahrer fragt Polizisten nach dem Weg

Dornstadt (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer hat eine Polizeistreife in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) nach dem Weg gefragt und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Er hatte sich auf dem Weg von Villingen-Schwenningen nach Slowenien verfahren und wusste sich nicht anders zu helfen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Während die Beamten dem 38-Jährigen in der Nacht zum Samstag den Weg erklärten, bemerkten sie jedoch den Angaben zufolge Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Er musste zudem eine Blutprobe abgeben. Bei dem Führerschein des Mannes habe es sich um eine Fälschung gehandelt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.