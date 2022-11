Betrunkener Autofahrer gefährdet Passanten in Karlsruhe

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Dienstag in und bei Karlsruhe mehrere Passanten gefährdet. Nachdem der 25-Jährige vor einem Lokal ins Auto stieg und losfuhr, mussten einige Passanten, die auf der Straße unterwegs waren, zur Seite springen, wie die Polizei mitteilte. Kurze Zeit später fiel der Mann noch an einer Tankstelle in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) auf. Hier bekam er Streit mit einer Gruppe. Der 25-Jährige raste mit seinem Fahrzeug wieder los und weitere Passanten mussten sich vor ihm zur Seite retten. Der Autofahrer wurde dann von der Polizei kontrolliert. Eine Blutentnahme ergab, dass er angetrunken war. Seinen Führerschein ist er jetzt los. Eine Anzeige folge.