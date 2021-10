Betrunkener Autofahrer kollidiert frontal mit Linienbus

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer ist in eine Heidelberger Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung eingebogen und frontal mit einem Linienbus kollidiert. Zwei Busfahrgäste wurden dadurch leicht verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Polizisten stellten am Montag bei dem 36 Jahre alten Autofahrer einen Alkoholwert von 2,6 Promille fest. Weil an seinem Wagen weitere Schäden waren, geht die Polizei davon aus, dass der Mann zuvor noch einen weiteren Unfall verursacht hat. Es entstand ein Schaden von 4000 Euro.

