Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Eislingen/Fils (dpa/lsw) - Mit über drei Promille hat ein Autofahrer in Eislingen/Fils (Landkreis Göppingen) einen Unfall mit 50.000 Euro Schaden verursacht. Weil er am Mittwochvormittag wohl zu schnell unterwegs war, fuhr er geradeaus über die Mittelinsel eines Kreisverkehrs und landete dann in einem Grundstück, teilte die Polizei mit.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten Beamte laut Polizei, dass der 58-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Schnelltest ergab einen Alkoholwert von über drei Promille. Bei dem Unfall war am Wagen des Mannes ein Schaden von 40.000 Euro entstanden, den Schaden am Kreisverkehr beziffert die Polizei mit 10.000 Euro. Der Mann musste eine Blutprobe abgegeben und die Polizei kassierte seinen Führerschein ein.