Betrunkener beugt sich über Balkongeländer und stürzt

Lahr/Schwarzwald (dpa/lsw) - Bei einem Sturz aus einer Wohnung im vierten Stock ist ein Mann in Lahr/Schwarzwald (Ortenaukreis) schwer verletzt worden. Weil ihm schlecht war, hatte sich der zu dem Zeitpunkt möglicherweise betrunkene Bewohner über das Balkongeländer gelehnt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Fremdverschulden könne nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Der Rettungsdienst brachte ihn nach dem Unfall am Mittwochabend in eine Klinik.