Betrunkener Busfahrer demoliert Baum und Pfosten

Heilbronn (dpa/lsw) - Unter Alkoholeinfluss hat ein Busfahrer mit seinem Fahrzeug in Heilbronn am Übergang von der Haagstraße in die Hechtstraße einen Baum und mehrere Pfosten beschädigt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, war der Bus der Polizei in der Nacht auf Samstag gemeldet worden, weil der Fahrer eine knappe halbe Stunde zum Rangieren brauchte. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Der Busfahrer wurde zur Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

