Betrunkener fährt mit Auto auf Friedhof

Bretten (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf einem Friedhof in Bretten (Kreis Karlsruhe) gelandet. Polizeiangaben von Mittwoch zufolge bog der 35-Jährige am Vorabend angetrunken und ohne Führerschein in das Friedhofsgelände ein - versehentlich, wie er selbst angab. Bei einem Wendeversuch übersah er ein Grab, rammte ein Kreuz und blieb mit dem Auto im Gras stecken. Nach mehr als zwei Stunden rief er selbst die Polizei, die auch schon ein Zeuge informiert hatte. Ein Alkoholtest ergab 1,9 Promille.