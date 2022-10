Rastatt (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der B3 in Rastatt schwer verletzt worden. Ein alkoholisierter Autofahrer war am Sonntagabend mit seinem Wagen stadtauswärts unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dabei krachte sein Fahrzeug frontal mit einem anderen Auto zusammen. Die beiden schwer verletzten Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht.