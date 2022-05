Betrunkener Falschfahrer behindert verkehr auf A5

Efringen-Kirchen(dpa/lsw) - Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 5 in Efringen-Kirchen (Landkreis Lörrach) den Verkehr behindert und mehrere Anhaltesignale ignoriert. Der 49-jährige Fahrer war nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen alkoholisiert unterwegs.

Auf Überwachungskameras der Autobahn in Weil am Rhein war in der Nacht auf Donnerstag zu sehen, wie der Mann mit seinem Auto die A5 in falscher Richtung befuhr. Die Anhaltezeichen einer Zollstreife, die zufällig auf den Straßen unterwegs war, beachtete der Mann nicht.

Auch mehrere Streifen der zuständigen Polizei wurden vom Falschfahrer ignoriert. Immer wieder gefährdete der Betrunkene den Verkehr - zu Unfällen kam es glücklicherweise nicht. Auf Höhe der Ausfahrt Efringen-Kirchen wurde der Mann schließlich angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille.