Rheinfelden (dpa/lsw) - Ein betrunkener 40-Jähriger ist am Ostersonntag in Rheinfelden (Kreis Lörrach) mit seinem Kraftrad von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Ein Alkoholtest beim Verunglückten ergab einen Wert von fast 1,5 Promille, wie die Polizei in der Nacht zu Ostermontag mitteilte. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.