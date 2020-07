Betrunkener Lastwagenfahrer rammt Wohnmobil

Ettlingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat nahe Ettlingen (Kreis Karlsruhe) einen Wohnwagen touchiert. Die beiden Insassen des Wohnwagens wurden dabei leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Der Unfallverursacher ist nach ersten Erkenntnissen in einer Kurve zu schnell unterwegs gewesen und kam mit seinem Fahrzeug ins Schwanken. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, führte der Lastwagenfahrer seine Fahrt nach der Kollision am Donnerstagabend um etwa einen Kilometer fort. Erst nachdem ihn andere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht hatten, dass er Kraftstoff verliert, hielt er an. Daraufhin wurde die Polizei kontaktiert.