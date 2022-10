Betrunkener Lastwagenfahrer verursacht Auffahrunfall

Ravensburg (dpa/lsw) – Ein betrunkener Fahrer ist mit seinem Lastwagen einem anderen Auto aufgefahren - ein Atemalkoholtest ergab über drei Promille. Der 68 Jahre alte Fahrer des Autos wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er wartete am Freitagnachmittag an einer roten Ampel in Ravensburg, als der Lkw nahezu ungebremst auf das Fahrzeug prallte. Infolgedessen kollidierte der Wagen mit einem weiteren Auto, das in einer Einmündung zu einer anderen Straße stand. Die drei Insassen des zweiten Autos wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten ins Krankenhaus.