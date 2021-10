Betrunkener Radfahrer prallt im Gegenverkehr auf Auto

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Ein betrunkener 72 Jahre alter Radfahrer ist am Sonntagnachmittag in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Gefährt auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto eines 76-Jährigen zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich am Kopf verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er kam umgehend in eine Heidelberger Klinik. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde bei dem 72-Jährigen eine Blutalkoholkonzentration von 2,33 Promille festgestellt, wie die Polizei weiter mitteilte.

