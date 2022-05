Tübingen (dpa/lsw) - Weil er eine Bierflasche aus dem Beifahrerfenster geworfen hat, haben Streifenpolizisten einen Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen Bulli-Fahrer ergab 2,5 Promille, hieß es in einer Mitteilung von Dienstag. Die Polizisten hatten das Fahrzeug am Montag just vor dem Flaschenwurf wegen seiner auffallend langsamen Fahrweise im Visier und kontrollieren wollen.