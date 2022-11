Betrunkener Traktorfahrer rammt Linienbus

Rottenacker (dpa/lsw) - Ein betrunkener Traktorfahrer hat in der Nähe von Ulm einen Linienbus gerammt. Der 47-Jährige hatte den Bus am Freitag beim Abbiegen in der Gemeinde Rottenacker mit der Heugabel seines Traktors gerammt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Atemalkoholtest des 47-Jährigen habe einen Wert von mehr als 2 Promille ergeben. Es seien keine Fahrgäste im Bus gewesen. Verletzt wurde niemand. Der Führerschein des Landwirtes wurde eingezogen. Gegen ihn werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.