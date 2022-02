Betrunkener Traktorfahrer verursacht 10.000 Euro Schaden

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein betrunkener Traktorfahrer hat in Heilbronn für Schäden von knapp 10.000 Euro gesorgt. Der 85-Jährige habe auf seiner Fahrt durch den Stadtteil Horkheim zwei geparkte Autos, einen Radwegweiser, einen Gartenzaun, ein Verkehrszeichen, zwei Poller und eine Parkplatzschranke beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit. Schlafend auf seinem Traktor sitzend fanden die Beamten den Mann in der Nacht auf Samstag. Dem Senior wurde der Führerschein abgenommen. Laut Polizei muss er nun mit Anzeigen rechnen.

