Bewaffnete Täter fliehen nach Überfall auf Paketshop

Rottenburg (dpa/lsw) - Nach dem Überfall auf einen Paketshop in Rottenburg (Kreis Tübingen) suchen Ermittler nach den Tätern. Zwei Maskierte betraten am Montag mit Schusswaffe und Messer den Laden, fesselten den Besitzer und flüchteten mit einer hohen Bargeldsumme, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Eine Fahndung mit Polizeihunden und Hubschrauber blieb erfolglos. Ein vorläufig festgenommener Verdächtiger kam wieder frei, weil sich Vorwürfe gegen ihn nicht erhärteten. Der 27 Jahre alte Ladenbesitzer war unverletzt geblieben. Eine Zeugin fand und befreite den Mann.