Remchingen (dpa/lsw) - In Remchingen im Enzkreis ist eine Tankstelle überfallen worden. Der Täter bedrohte den Angestellten der Tankstelle an der Bundesstraße 10 am Freitagabend mit einem Messer und flüchtete dann zu Fuß mit dem erbeuteten Bargeld, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb trotz Einsatz eines Hubschraubers zunächst erfolglos.