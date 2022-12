Karlsruhe (dpa/lsw) - Mit einer Pistole in der Hand hat ein Maskierter ein Wettbüro in Karlsruhe überfallen und mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Der Mann sei in das Gebäude gerannt, habe zwei Frauen bedroht und sich dann das Geld aus der Kasse genommen, teilte die Polizei am Freitag mit. In dem Wettbüro befanden sich am Donnerstagabend nur eine Angestellte und eine weitere Zeugin. Sie blieben unverletzt. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Täter flüchtete.