BGH befasst sich mit Streit um Arbeitstempo eines Richters

Stuttgart (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich heute mit dem jahrelangen Streit um das Arbeitstempo eines Richters. Der am Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe in Freiburg tätige Richter Thomas Schulte-Kellinghaus wehrt sich gegen eine Entscheidung des Dienstgerichtshofs für Richter am OLG Stuttgart. Es geht um die Ermahnung seiner früheren Vorgesetzten, Fälle rascher zu bearbeiten. Das beeinträchtige ihn nicht in seiner richterlichen Unabhängigkeit, hatte der Dienstgerichtshof im vergangenen Jahr entschieden. Dort war der Fall bereits zum zweiten Mal verhandelt worden, weil der BGH ihn im September 2017 dorthin zurückverwiesen hatte. Schulte-Kellinghaus sieht in der Ermahnung einen Verstoß gegen die richterliche Unabhängigkeit.(Az. RiZ(R) 3/19).