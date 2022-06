BGH diskutiert über umstrittene Gedenktafel für NS-Juristen

Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) sucht nach einem angemessenen Umgang mit einer umstrittenen Gedenktafel für Juristen der NS-Zeit. Derzeit werden die genauen Hintergründe in einem Forschungsprojekt untersucht, erste Ergebnisse sollen heute bei einem Symposium in Karlsruhe vorgestellt werden.

Die marmorne Tafel, die sich seit 1957 im historischen Hauptgebäude des BGH befindet, erinnert an «34 Mitglieder des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft, die in den Jahren 1945 und 1946 in den Lagern Mühlberg an der Elbe und Buchenwald umgekommen sind». Sie waren nach Ende des Zweiten Weltkriegs von der sowjetischen Geheimpolizei verhaftet worden und starben größtenteils an den Haftbedingungen. Inzwischen weiß man, dass etliche oder sogar die meisten dieser Männer in der NS-Zeit an Unrechtsurteilen beteiligt waren.

Die Ergebnisse der Wissenschaftler sollen Grundlage für die Entscheidung sein, was mit der Tafel passieren soll.