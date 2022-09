Biberach: Fußgängerin von Lastwagen angefahren und tödlich verletzt

Biberach (dpa/lsw) - Eine Fußgängerin ist von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die 64-Jährige starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte. Beim Abbiegen fuhr der Lastwagenfahrer die Fußgängerin an, die gerade eine Straße überquerte. Die Frau stürzte und wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte sie befreien und Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb. Der ebenfalls 64 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes am Mittwochmorgen waren nach Angaben der Polizei zunächst unklar.