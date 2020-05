Bibliothek eröffnet «Drive-In»-Ausleihe

Böblingen (dpa/lsw) - Bücher ausleihen, ohne in der Corona-Zeit nah mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen - in der Stadtbibliothek Böblingen ist das seit Dienstag mit einem «Drive-In» möglich. Besucher können vorbestellte Medien in der Tiefgarage unter der Bücherei in Empfang nehmen. «Es wird auf jeden Fall gut angenommen», sagte Bibliotheksleiter Kai Feichter am Dienstag.

«Uns war wichtig, dass wir für alle Gruppen ein Angebot machen können», sagte er. Denn die Bibliothek hat zwar seit Dienstag auch wieder regulär geöffnet. Dort muss allerdings ein Mundschutz getragen werden, außerdem sind nur zwei Personen pro Haushalt zugelassen. Mit Blick auf Menschen mit Vorerkrankungen oder ältere Menschen, die zur Corona-Risikogruppe zählten, und beispielsweise alleinerziehende Mütter, die auf mehr als ein Kind achten müssten, habe man den Service entwickelt.

Wer den «Drive-In» nutzen will, muss vorher die gewünschten Medien bestellen. In der Tiefgarage - von der ein Nebeneingang in die Bibliothek führt - müssen Besucher dann klingeln und sich ausweisen. Die vorgemerkten Medien kommen in eine Kiste, aus der die Besucher sie nehmen können - eine Übergabe ohne nahen Kontakt also.

Seit vergangenem Freitag habe es rund 30 Vorbestellungen gegeben, sagte Feichter. Nur Autofahrern ist die «Drive-In»-Lösung übrigens nicht vorbehalten: Auch Spaziergänger und Radfahrer sind laut Feichter in der Tiefgarage willkommen.