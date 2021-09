Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Die Bietigheim Steelers haben sich von Eishockey-Profi Calvin Pokorny getrennt. Der 23-Jährige werde sich einem Club in der DEL2 anschließen, teilte der Aufsteiger in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am Montag mit. «Durch den Wechsel verspreche ich mir Chancen auf mehr Eiszeit und Verantwortung», sagte Pokorny.

© dpa-infocom, dpa:210913-99-199172/2