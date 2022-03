Bietigheim Steelers verpflichten Torhüter Tom McCollum

Bietigheim (dpa/lsw) - Die Bietigheim Steelers haben Tom McCollum für die Endphase der regulären Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Das vermeldete der Club am Dienstagabend. Der 32-jährige Schlussmann kommt vom österreichischen Verein HC Innsbruck und soll eine Absicherung auf der Torhüterposition sein. Zuvor absolvierte McCollum unter anderem drei Spiele für die Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

© dpa-infocom, dpa:220301-99-342321/3