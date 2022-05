Bietigheimer Handballerinnen holen Spanierin Gassama

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben zur kommenden Saison die spanische Nationalspielerin Kaba Gassama verpflichtet. Die 24-Jährige kommt vom französischen Club Team Fleury Loiret und soll neben Kapitänin Danick Snelder die Position am Kreis besetzen, wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Die Bietigheimerinnen wollen am kommenden Wochenende nach der deutschen Meisterschaft, dem Supercup und der European League noch den DHB-Pokal gewinnen und ihre überragende Spielzeit krönen.