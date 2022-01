Biker prallt mit Reh zusammen und verletzt sich schwer

Leutenbach (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist im Rems-Murr-Kreis mit einem Reh zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann war am Freitag bei Leutenbach unterwegs, als vor ihm plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Der 28 Jahre alte Biker konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte frontal in das Tier. Er kam am Fahrbahnrand zum Liegen und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh konnte laut Polizei nicht mehr gerettet werden.

