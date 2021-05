Mannheim (dpa/lsw) - Zwei bewaffnete Männer haben in Mannheim einen Blumenladen überfallen und Geld erbeutet. Nach Angaben der Polizei kamen sie am späten Dienstagnachmittag in das Geschäft und bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe. Anschließend flüchteten sie zu Fuß mit ihrer Beute. Nach ihnen wird nun gefahndet.

