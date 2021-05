«Blutritt» wegen Corona mit wenigen Reitern und ohne Frauen

Weingarten (dpa/lsw) - Zum «Blutritt» im oberschwäbischen Weingarten haben sich am Freitag coronabedingt nur wenige Reiter aufgemacht. Frauen ritten bei der traditionellen Prozession zur Begleitung der Heilig-Blut-Reliquie trotz erstmaliger Zulassung nicht mit. Hunderte Zuschauer verfolgten Teile der Prozession und den anschließenden Festgottesdienst im Internet. Um Menschenmengen zu vermeiden, war die Route der Reiter zuvor geheim gehalten worden.

Eigentlich wäre Frauen in diesem Jahr erstmals das Mitreiten erlaubt gewesen. Das hatte das Leitungsgremium der veranstaltenden katholischen Kirchengemeinde im November 2020 nach jahrelangen Diskussionen entschieden. Die Reitergruppe aus Weingarten, die in diesem Jahr die wenigen Blutreiter stellte, muss nach eigenen Angaben dafür aber noch ihre Vereinssatzung ändern.

Der «Blutritt» in Weingarten ist nach Angaben der Stadt Europas größte Reiterprozession, bei der sich am Freitag nach Christi Himmelfahrt Tausende Reiter, Musiker und Pilger treffen. Coronabedingt gab es sie nun zum zweiten Mal in reduzierter Form.

© dpa-infocom, dpa:210513-99-587162/3