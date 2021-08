Bodensee auf Instagram beliebt: Spitzenreiter in Österreich

Wien (dpa) - Der Bodensee ist zumindest auf Instagram Österreichs beliebtester Badesee. Das ergab eine Analyse der APA-Comm, für die nach 2018 zum zweiten Mal die Hashtag-Präsenz von über 120 österreichischen Badeseen auf der sozialen Foto- und Videoplattform ausgewertet wurde. Mit Stichtag 3. August waren laut Mitteilung vom Montag fast zwei Millionen Postings dem Gewässer mit dem Hashtag #bodensee gewidmet.

Dabei profitiere der Bodensee von seinem grenzüberschreitenden Charakter. Auf Platz zwei kommt der Wörthersee in Kärnten, dann folgt der Tiroler Achensee. Tirols Badeseen zeigen die größten Zuwächse auf Instagram, so ein Experte beim PR-Dienstleister und Medienbeobachter der österreichischen Nachrichtenagentur APA. «Sechs der zehn Seen mit dem stärksten Posting-Wachstum liegen in Tirol», hieß es.

