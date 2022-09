Bodenseekreis: Mann bricht in Dach ein, stürzt 6 Meter tief und stirbt

Langenargen (dpa) - Nach einem Sturz durch ein Dach ist ein 70-Jähriger am Bodensee gestorben. Der Mann fiel am Freitag in Langenargen rund sechs Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann bei Arbeiten auf dem Flachdach einer Halle auf ein Oberlicht getreten, das seinem Gewicht nicht standhielt. Obwohl Ersthelfer vor Ort waren und sofort die Rettungskräfte alarmierten, starb der Mann noch an der Unfallstelle.