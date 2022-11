Bomben-Entschärfung in Karlsruhe: Evakuierung und Zug-Ausfälle

Karlsruhe (dpa/lsw) - Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe mussten in Karlsruhe rund 4000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Zur Zeit der geplanten Entschärfung um 13.00 Uhr an diesem Dienstag müssen Bahnreisende und Autofahrer nach Einschätzung der Behörden mit erheblichen Einschränkungen und Ausfällen rechnen. So wird der Verkehr auf der viel befahrenen Bundesstraße 10 unterbrochen. Fernzüge von Mannheim und Heidelberg nach Karlsruhe und der Zugverkehr von Stuttgart nach Karlsruhe sind tangiert. Die Verbindung von Karlsruhe nach Basel soll aber laufen.

Wie viele Reisende in welchem Zeitraum genau betroffen sind, konnte die Bahnsprecherin zunächst nicht sagen. Hunderte Bahnfahrer müssten sich jedenfalls auf Behinderungen einstellen. Die Bahn werde alles tun, um die Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten und die Reisenden genau zu informieren.

Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde nach Angaben der Stadt am Montag auf einer Baustelle in der Nähe des Güterbahnhofs gefunden. Sie sollte nach Abschluss der Evakuierung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden.

Seit 8.00 Uhr lief am Dienstagmorgen die Evakuierung im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle der Bombe, betroffen waren viele Wohnungen und auch ein Hotel. Straßen wurden abgesperrt. Lautsprecherwagen der Polizei fuhren durch die Wohnviertel und forderten die Menschen zum Verlassen ihrer Wohnungen auf. Teils klingelten Beamte auch und halfen Menschen, die nicht gehen können, aus den Häusern. Zwischenzeitlich war vermutlich wegen Überlastung die Homepage der Stadt nicht zu erreichen.

Nach Angaben der Verkehrsbetriebe Karlsruhe und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) müssen ab Mittag die VBK-Bus-Linien 44 und 47 umgeleitet werden. Die gelben Stadtbahnlinien S31 und S32 der AVG aus Bruchsal enden voraussichtlich ab 13.00 Uhr für etwa zwei Stunden im Durlacher Bahnhof. Dort ist ein Umstieg in die S4 oder Tram 2 möglich. Die Linien S4 und S5 in die KA-Innenstadt sind nicht betroffen. Die Linien S71 und S81 aus und in Richtung Rastatt fahren regulär bis Karlsruhe Hauptbahnhof. Es kann auch auf diesen Linien zu Verspätungen kommen.