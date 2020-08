Boot sinkt auf Grund des Bodensees: Besatzung rettet sich

Immenstaad am Bodensee (dpa) - Ein Motorboot mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern ist am frühen Montagabend auf den Grund des Bodensees gesunken. Die gesamte Besatzung konnte sich retten. Nur wenige Minuten zuvor hatte der Eigner den Kindern im Alter von fünf und neun Jahren Rettungswesten angelegt. «Durch das besonnene Verhalten des Schiffsführers kamen alle Beteiligten lediglich mit dem Schrecken davon», teilte die Polizei mit. An Bord war auch ein zweiter Erwachsener.

Das Boot war aus ungeklärter Ursache vor Immenstaad mit Wasser vollgelaufen. Bevor es in rund 40 bis 60 Metern Tiefe versank, informierte der Schiffsführer noch die Wasserschutzpolizei, hieß es. Die Verunglückten waren bereits an Bord eines Schweizer Motorboots untergekommen, als die Polizei eintraf. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge rund 50 000 Euro.