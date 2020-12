Borussia Mönchengladbach in Freiburg ohne Jantschke

Freiburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verzichtet im Spiel beim SC Freiburg an diesem Samstag auf den angeschlagenen Tony Jantschke. Für den Verteidiger rückt Denis Zakaria in die erste Elf, der schon in der Champions League beim 2:3 gegen Inter Mailand für Jantschke eingewechselt worden war. Im Vergleich zum Spiel unter der Woche wechselte Trainer Marco Rose insgesamt dreimal in der Anfangsformation. Auch Breel Embolo und Hannes Wolf starten, Marcus Thuram und Valentino Lazaro sind zunächst Reserve.

Freiburgs Trainer Christian Streich verzichtet in der Startelf auf den zuletzt angeschlagenen Roland Sallai. Der Offensivspieler war zwar wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, sitzt zunächst aber auf der Bank. Die Badener starten mit der gleichen Elf wie zuletzt beim 1:1 in Augsburg.