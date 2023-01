Brückentage 2023 in BW: So holt man das Maximum an Urlaub heraus

Urlaubstage müssen oft schon im Januar eingereicht werden und diese wollen natürlich sinnvoll eingesetzt werden. Eine gut durchdachte Urlaubsplanung kann Vorteile haben. Legt man beispielsweise seinen Urlaub um die Brückentage, kann man das Maximum aus seinen Urlaubstagen herausholen und mehr zusammenhängende freie Tage genießen.

Brückentage 2023

Ein Brückentag ist ein Arbeitstag, welcher zwischen zwei arbeitsfreien Tagen, etwa einem Feiertag und dem Wochenende, liegt. Es bietet sich also an, den dazwischenliegenden Tag frei zu nehmen, um beispielsweise für ein verlängertes Wochenende wegzufahren.

Das sind die Brückentage 2023 in Baden-Württemberg:

Freitag, 19. Mai nach Christi Himmelfahrt

Am Donnerstag, 18. Mai ist Christi Himmelfahrt. Mit einem Urlaubstag am Freitag, 19. Mai hat man ein verlängertes Wochenende und vier Tage am Stück frei.

Freitag, 9. Juni nach Fronleichnam

Drei Wochen später ist schon der nächste Feiertag: Am Donnerstag, 8. Juni ist Fronleichnam. Nimmt man einen Urlaubstag am darauffolgenden Freitag, den 9. Juni, hat man ebenfalls vier Tage in Folge frei.

Montag, 2. Oktober vor dem Tag der Deutschen Einheit

Am 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit. 2023 fällt dieser Tag auf einen Dienstag. Mit einem Urlaubstag am Montag, den 2. Oktober, hat man ein verlängertes Wochenende von vier Tagen.

Montag, 30. Oktober und Dienstag, 31. Oktober vor Allerheiligen

In Baden-Württemberg ist der 1. November ein Feiertag. Allerheiligen fällt dieses Jahr auf einen Mittwoch. Hier ist also nicht direkt von einem Brückentag die Rede. Opfert man allerdings zwei Urlaubstage und nimmt am Montag (30.10.) sowie am Dienstag (31.10.) frei, kann man sich auf fünf arbeitsfreie Tage am Stück freuen.

Für alle Brückentage gilt: Plant man einen größeren Urlaub oder möchte sich einfach etwas länger erholen, kann man sich mit vier Urlaubstagen insgesamt neun freie Tage am Stück sichern, wenn man das Wochenende mit einberechnet.