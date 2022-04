Westhausen (dpa/lsw) In einem Gewerbegebiet in Westhausen (Ostalbkreis) ist am Freitagmorgen ein großer Brand ausgebrochen. Wegen starker Rauchentwicklung war zunächst noch unklar, welches Firmengebäude brannte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Bundesstraße 29 musste wegen der Nähe zum Brandort zunächst voll gesperrt werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr liefen am Morgen. Brandursache sowie Schadenshöhe waren noch unklar.