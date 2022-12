Brand auf Industriegelände: Millionenschaden

Wehr (dpa/lsw) - Ein Feuer ist am Freitag in einem Industriegebiet in Wehr (Kreis Waldshut) ausgebrochen und auf mehrere zusammenhängende Gebäude übergegangen. Der Brand, von dem unter anderem ein großes Maschinenbauunternehmen betroffen ist, dürfte nach vorläufigen Schätzungen einen Sachschaden von mehreren Millionen Euro verursacht haben, erklärte ein Polizeisprecher. Die Brandursache würde derzeit noch ermittelt.

Man gehe davon aus, dass die Feuerwehr, die mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort sei, noch bis in den Abend mit dem Löschen beschäftigt sein werde. Anwohner in Wehr wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Laut Polizei sind erste Luftmessungen der Feuerwehr aber unbedenklich gewesen.